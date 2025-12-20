Tagesspiegel: кредит для Киева обойдется ЕС в три миллиарда евро в год

Согласно приведённым данным, первые процентные выплаты по заимствованиям ожидаются в 2027 году. Это связано с тем, что привлечение средств планируется поэтапно, а не единовременно: в 2026 году ЕС намерен занять около 45 млрд евро, что составляет лишь половину общего объёма финансирования.