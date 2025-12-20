Tagesspiegel: кредит для Киева обойдется ЕС в три миллиарда евро в год

Поддержка Украины в рамках кредитного механизма ЕС на сумму 90 млрд евро будет ежегодно обходиться участвующим странам союза примерно в 3 млрд евро. Об этом сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Брюсселе, уточняя, что такие расходы могут сохраняться в течение неопределённого срока.
Согласно приведённым данным, первые процентные выплаты по заимствованиям ожидаются в 2027 году. Это связано с тем, что привлечение средств планируется поэтапно, а не единовременно: в 2026 году ЕС намерен занять около 45 млрд евро, что составляет лишь половину общего объёма финансирования.
Для Германии участие в этом механизме может обернуться дополнительными ежегодными расходами примерно в 700 млн евро в долгосрочной перспективе. Размер национального взноса определяется экономическим потенциалом страны, при этом Венгрия, Чехия и Словакия добились освобождения от участия в финансировании нового пакета поддержки.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что решение лидеров Европейского союза взять кредит на военную помощь Киеву с расчётом погасить его за счёт будущих репараций с РФ делает современный ЕС похожим на Третий рейх.