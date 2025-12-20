Без новоселья остались очередники казахстанского мегаполиса

По информации «Седьмого канала», ответственные органы объясняют это отсутствием готовых домов. По их словам, в настоящее время рассматривается вопрос обеспечения арендным жильем лишь 184 граждан, чья очередь уже подошла.
В профильном управлении уверяют, что они смогут переехать в свои жилища уже до конца этого года.
«Согласно плану на этот год, тысяча квартир должна была быть передана очередникам. Из них почти 600 были предоставлены в прошлом году, а 331 квартира перешла на начальный период текущего года в качестве переходящих. То есть до мая мы обеспечили больше 300 граждан арендными квартирами. Кроме того, начаты работы по оформлению 379 арендных жилых помещений. В целом около тысячи граждан в настоящее время будут заниматься оформлением своих жилых помещений», — отметила начальник управления жилья Жулдыз Ордабекова.
При этом, в честь Дня Независимости Казахстана 20 семей получили новые квартиры в рамках модернизации района «Зеленая балка».