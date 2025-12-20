Без новоселья остались очередники казахстанского мегаполиса

«Согласно плану на этот год, тысяча квартир должна была быть передана очередникам. Из них почти 600 были предоставлены в прошлом году, а 331 квартира перешла на начальный период текущего года в качестве переходящих. То есть до мая мы обеспечили больше 300 граждан арендными квартирами. Кроме того, начаты работы по оформлению 379 арендных жилых помещений. В целом около тысячи граждан в настоящее время будут заниматься оформлением своих жилых помещений», — отметила начальник управления жилья Жулдыз Ордабекова.