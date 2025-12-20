КНС «Нижний бьеф» торжественно запустили в Иркутске

«Это знаменательное событие для всего Иркутска. Строительство и обновление коммунальной инфраструктуры — острая необходимость, при этом такие проекты требуют больших затрат, их реализация возможна при консолидации средств всех уровней бюджета. Нам это удалось. Хочу поблагодарить тех, кто участвовал в строительстве и запуске такого масштабного коммунального объекта. Также отмечу, что в следующем году мы приступим к модернизации канализационно-очистных сооружений левого берега», — подчеркнул Игорь Кобзев.