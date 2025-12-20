КНС «Нижний бьеф» торжественно запустили в Иркутске

IrkutskMedia, 20 декабря. Завершилась реконструкция напорного трубопровода от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф» на улице Верхняя Набережная в Иркутске. В торжественном запуске объекта приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев, мэр города Руслан Болотов, директор МУП «Водоканал» Сергей Ващенко.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, перед пуском станции были сделаны пусконаладочные работы, проверено оборудование. Реконструкция КНС является одним из стратегически важных для города проектов.
Для прокладки напорных и самотечных трубопроводов в основном применяли способы микротоннелирования и горизонтально направленного бурения. Это было необходимо в сложных городских условиях: тяжелых грунтах, насыщенности инженерными коммуникациями и плотной застройке. Такие методы позволили минимизировать сроки работ и избежать разрушения дорожных покрытий и рельефа.
«Инженерная инфраструктура города давно нуждалась в такой модернизации. К реконструкции приступили в конце 2023 года. Объект сдан в срок. Общая протяженность трубопроводов составила около 20 км. Благодаря реализации проектов мы разгрузили центральные городские сети и направили стоки на КОС правого берега. Важно, что с введением новых сооружений в эксплуатацию улучшатся экологическая обстановка в городе и качество жизни иркутян», — отметил Руслан Болотов.
Глава региона сообщил, что новый объект будет обслуживать около 1 млн квадратов существующей инфраструктуры Октябрьского округа. В перспективе — еще около 1 млн кв. метров инфраструктуры, которая будет построена в районе улицы Баррикад до 2030 года по соглашению с Минстроем России. Также к этой системе планируется подключать объекты Байкальского тракта.
«Это знаменательное событие для всего Иркутска. Строительство и обновление коммунальной инфраструктуры — острая необходимость, при этом такие проекты требуют больших затрат, их реализация возможна при консолидации средств всех уровней бюджета. Нам это удалось. Хочу поблагодарить тех, кто участвовал в строительстве и запуске такого масштабного коммунального объекта. Также отмечу, что в следующем году мы приступим к модернизации канализационно-очистных сооружений левого берега», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Напомним, 11 ноября первый запуск в работу тепловой магистрали на улице Баррикад после двух лет строительства прошел в торжественной обстановке. В мероприятии принял участие председатель Законодательного собрания Приангарья Александр Ведерников, а также генеральный директор ООО «Байкальская энергетическая компания» Олег Причко, рабочие и инженеры.