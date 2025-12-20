Аналитики раскрыли список бюджетных авто, которые тюменцы чаще всего берут в кредит

В Тюменской области чаще всего в кредит тюменцы в 2025 году предпочитали брать такие автомобили с пробегом, как Ford Focus, LADA Granta, LADA Priora, Hyundai Solaris, Kia Rio. По данным аналитиков «Авито Авто», средняя сумма кредита при этом составила 597 тысяч рублей.