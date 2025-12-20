Аналитики раскрыли список бюджетных авто, которые тюменцы чаще всего берут в кредит

Популярным бюджетным авто для покупки в кредит у тюменцев стал Ford Focus.
В Тюменской области чаще всего в кредит тюменцы в 2025 году предпочитали брать такие автомобили с пробегом, как Ford Focus, LADA Granta, LADA Priora, Hyundai Solaris, Kia Rio. По данным аналитиков «Авито Авто», средняя сумма кредита при этом составила 597 тысяч рублей.
«На вторичном рынке Тюменской области в 2025 году в ценовом сегменте до 1 миллиона рублей в топ-10 моделей по количеству заявок вошли Ford Focus, LADA Granta, LADA Priora, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla, Mazda 3, Mitsubishi Lancer, LADA 4×4 (Нива), а также Volkswagen Polo. Средний срок, на который пользователи планировали взять кредит, составил 6,3 года, а сумма — 597 000 рублей», — поделились эксперты с URA.RU.
Среди машин с пробегом стоимостью от 1 до 3 миллионов рублей по общему количеству заявок на кредит в регионе лидируют Toyota Camry, BMW 3 серии, Mercedes-Benz E-класса, Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Corolla. В среднем, покупатели авто планировали брать кредит на 6,8 года. Запрашиваемая сумма составляла 1 504 000 рублей, сообщили эксперты.