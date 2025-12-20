Центробанк принял решение по ключевой ставке: сколько она составила и как на это отреагировал Владимир Путин

Банк России прогнозирует, что в рамках действующей денежно-кредитной политики годовая инфляция опустится до 4−5% в 2026 году, стабилизируется на уровне 4% во второй половине 2026-го и будет удерживаться вблизи целевого значения в 2027 году и в последующий период.