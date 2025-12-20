Центробанк принял решение по ключевой ставке: сколько она составила и как на это отреагировал Владимир Путин

Центральный банк России на последнем заседании года снизил ключевую ставку до 16%.
«Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой», — пояснили в ЦБ.
Банк России прогнозирует, что в рамках действующей денежно-кредитной политики годовая инфляция опустится до 4−5% в 2026 году, стабилизируется на уровне 4% во второй половине 2026-го и будет удерживаться вблизи целевого значения в 2027 году и в последующий период.
Совет директоров ЦБ РФ обсудит вопрос ключевой ставки на следующем заседании, которое состоится 13 февраля 2026 года.
Ключевая ставка — это самый низкий процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Если ставку повышают, кредиты дорожают, и людям выгоднее откладывать деньги, что снижает спрос и сдерживает инфляцию. Если ставку понижают, кредиты дешевеют, что стимулирует покупки и инвестиции.
ЦБ прежде всего отслеживает динамику фактической инфляции. Накануне заседания этот тренд был благоприятным: замедление роста цен сохраняется.
Согласно последним данным Росстата, рост цен с начала года составил 5,37%, а в годовом выражении инфляция опустилась до 6,08%. Это значительное замедление, особенно на фоне февральского уровня выше 10%, которое подтверждает действенность жесткой монетарной политики банка.
По информации ЦБ, уровень инфляционных ожиданий достиг 13,7%. Эта цифра оценивается как высокая, особенно в контексте ее динамики: два месяца назад показатель был на уровне 12,5%.
Тему ключевой ставки не оставил без внимания президент РФ на мероприятии «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря. Так, Путин поддержал снижение ключевой ставки ЦБ до 16%, заявив, что регулятор работает не просто эффективно, а «достаточно ответственно».
При этом российский лидер отметил, что темпы общей инфляции идут на спад, однако продовольственная инфляция, затрагивающая некоторые продукты, может существенно ее опережать.