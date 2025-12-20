В Кургане сдают квартиру-студию с космическим интерьером.
В Кургане сдают квартиру, в которой выполнен ремонт в космическом стиле. Снять ее можно посуточно, в том числе на Новый год. Объявление размещено на популярном сайте.
«Сдается квартира-студия площадью 65 квадратов. Пpeдставьте: 16 этаж, и вы — cловно в космичеcкoй капcуле нaд гoрoдом. Зa кpoватью — лунa, coздaющaя атмoсфeру полетa и уюта, а пеpeд вaми — паноpaмныe окна, чepез кoтoрые вecь гopoд лeжит на ладони. Здеcь каждый вечep — кaк запуск ракеты. Это ваша личная орбитальная станция в самом сердце города», — указано в описании квартиры в объявлении.
Владелец также указывает, что в распоряжении арендаторов будет огромный 65-дюймовый телевизор, одна «особо широкая кровать» и многое другое. В предновогодние даты и в каникулы в ней можно пожить со скидкой, дороже всего обойдется аренда этой квартиры в новогоднюю ночь — 12 000 за сутки.
Ранее в Кургане сдавали в аренду квартиру в стиле Бэтмена. Уникальные апартаменты с дизайнерским ремонтом в прошлом году можно было снять за 160 000 рублей в месяц.