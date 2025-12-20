Названа реальная стоимость квартиры Долиной

«Рыночная стоимость квартиры по состоянию на 20 июня 2024 года составляла 138 033 919 рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела. По данным издания, экспертизу проводило ФГБУ «Московская областная лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ». Отмечается, что перед покупкой стоимость недвижимости исследовали две стороны. Так, эксперты, нанятые покупательницей Полиной Лурье оценили квартиру в 124 миллиона рублей. Специалисты, работающие по заказу Долиной, указали на стоимость в 205 миллионов рублей. Однако Лурье согласилась купить жилье за 112 миллионов рублей.