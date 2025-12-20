Юрист рассказала о наступлении справедливости на рынке жилья для россиян

Ранее Путин объявил, что мораторий для застройщиков, введенный во времена COVID-19, пора заканчивать.
Отмена с 2026 года моратория на штрафы для застройщиков вернет на рынок жилья справедливые для дольщиков правила. Об этом сообщила профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар, комментируя объявленное на прямой линии решение президента РФ Владимира Путина не продлевать послабления для строительных компаний.
По словам юриста, отказ от дальнейшего действия моратория — это четкий сигнал девелоперам о возвращении к стандартным требованиям закона. «Мы воспринимаем решение президента о непродлении моратория на штрафы для застройщиков как своевременный и понятный сигнал: договоры должны исполняться, а ответственность за срыв сроков не может быть “отложена на потом” или “никогда”», — цитирует Life.ru Айвар.
Эксперт уточнила, что после отмены моратория дольщики снова смогут взыскивать с застройщиков неустойку, штрафы и убытки за просрочку ввода домов. Это усилит дисциплину на рынке и повысит ответственность компаний перед гражданами, для которых покупка квартиры часто является единственной возможностью улучшить жилищные условия. Айвар отметила, что дополнительная нагрузка ляжет прежде всего на слабых игроков отрасли, однако выполнение сроков строительства она назвала обязанностью, а не правом девелопера. По ее оценке, у граждан появится более понятный и рабочий инструмент защиты, а судебная практика по спорам с застройщиками станет более предсказуемой.
В рамках прямой линии президента, которая прошла 19 декабря, Путин сообщил, что мораторий на штрафы в отношении строительных компаний, которые не сдают объекты вовремя, закончится в 2025-м. Он поручил правительству не продлевать мораторий, который был введен с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавируса, пишет RT.