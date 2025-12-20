Юрист рассказала о наступлении справедливости на рынке жилья для россиян

Эксперт уточнила, что после отмены моратория дольщики снова смогут взыскивать с застройщиков неустойку, штрафы и убытки за просрочку ввода домов. Это усилит дисциплину на рынке и повысит ответственность компаний перед гражданами, для которых покупка квартиры часто является единственной возможностью улучшить жилищные условия. Айвар отметила, что дополнительная нагрузка ляжет прежде всего на слабых игроков отрасли, однако выполнение сроков строительства она назвала обязанностью, а не правом девелопера. По ее оценке, у граждан появится более понятный и рабочий инструмент защиты, а судебная практика по спорам с застройщиками станет более предсказуемой.