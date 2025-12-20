Стало известно, где будет жить Долина, если ее выселят из квартиры

По словам певицы, Долина жила с дочерью Линой и внучкой Сашей, но какое-то время назад они разъехались — у них появилась отдельная квартира. Долина, по словам Калашниковой, объяснила это тем, что внучка быстро растет и ей нужно отдельное пространство, которого в жилье артистки не было. «Не исключаю, что Вселенная, устраивая такие испытания, просто не хочет их разъединять. Да, я верю в подобные знаки. Наверняка они будут жить вместе, если случится выселение. Или в московской квартире, или на даче в Подмосковье», — цитирует MK.RU Калашникову.