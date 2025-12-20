Стало известно, где будет жить Долина, если ее выселят из квартиры

Если Долина съедет и квартиры, она может переехать к дочери или на дачу в Подмосковье.
У народной артистки России Ларисы Долиной есть несколько вариантов, где жить, если ее выселят из спорной московской квартиры. Рассматриваются переезд к дочери и внучке в отдельное жилье в столице либо жизнь на даче в Подмосковье. Об этом рассказала певица Анна Калашникова на фоне предстоящего рассмотрения дела в Мосгорсуде, который готовится к заседанию после решения Верховного суда о передаче квартиры Полине Лурье.
По словам певицы, Долина жила с дочерью Линой и внучкой Сашей, но какое-то время назад они разъехались — у них появилась отдельная квартира. Долина, по словам Калашниковой, объяснила это тем, что внучка быстро растет и ей нужно отдельное пространство, которого в жилье артистки не было. «Не исключаю, что Вселенная, устраивая такие испытания, просто не хочет их разъединять. Да, я верю в подобные знаки. Наверняка они будут жить вместе, если случится выселение. Или в московской квартире, или на даче в Подмосковье», — цитирует MK.RU Калашникову.
Спор вокруг элитной квартиры в Хамовниках начался после того, как в 2024 году Лариса Долина продала жилье Полине Лурье за 112 миллионов рублей, а затем через суд добилась восстановления права собственности, что получило неофициальное название «эффект Долиной». Позже Верховный суд РФ признал квартиру собственностью Лурье и указал, что Долина занимает ее незаконно, а Мосгорсуд теперь должен решить вопрос о выселении певицы и прописанных с ней дочери и внучки. При этом, как ранее стало известно, реальная стоимость квартиры оценивается в 138 миллионов рублей.