Экономист Балынин назвал самыми выгодными срочные вклады на 1−2 месяца

Для новых клиентов с ограничением по сумме (как правило, в 50−100 тысяч рублей) и сроку (как правило, в 1−2 месяца) можно найти в некоторых банках предложения по ставке примерно в 30%. Например, если во второй половине декабря разместить 50 тысяч рублей на 2 месяца под 30% годовых, то во второй половине февраля получится забрать примерно 52,5 тысячи рублей (включая 2,5 тысячи рублей в виде начисленных процентов)", — объяснил эксперт.