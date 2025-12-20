Экономист Балынин назвал самыми выгодными срочные вклады на 1−2 месяца

Срочные вклады, размещенные в банках во второй половине декабря, принесут россиянам существенную прибыль, отметил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Экономист обратил внимание на то, что доходность по вкладам более чем в 2 раза превосходит уровень инфляции.
"Сейчас на рынке есть предложения по 16% годовых и даже больше, а инфляция по итогам текущего года ожидается менее 7%.
Для новых клиентов с ограничением по сумме (как правило, в 50−100 тысяч рублей) и сроку (как правило, в 1−2 месяца) можно найти в некоторых банках предложения по ставке примерно в 30%. Например, если во второй половине декабря разместить 50 тысяч рублей на 2 месяца под 30% годовых, то во второй половине февраля получится забрать примерно 52,5 тысячи рублей (включая 2,5 тысячи рублей в виде начисленных процентов)", — объяснил эксперт.
Ранее экономист Балынин рассказал, как обеспечить себе рост зарплаты на 25−30%.