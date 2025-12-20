В России сделали неожиданный прогноз по утильсбору

Президент РФ рассказывал, что утильсбор носит временный характер.
В России утильсбор могут отменить к 2030 году. Об этом сообщил сооснователь компании «Автоподбор Москва № 1» Евгений Шмелев.
«Мы вместе с Владимиром Владимировичем (Путиным — прим. URA.RU) надеемся и верим, что это будет не вечным», — цитирует Шмелева «Постньюс». По его словам, это может произойти, когда цели по технологическому развитию автопрома будут достигнуты. Так он прокомментировал слова российского лидера о том, что сбор косвенно помогает автопрому и затрагивает средний класс в городах.
В рамках прямой линии, которая прошла 19 декабря, президент РФ рассказал, что утильсбор носит временный характер. По его словам, повышение сбора затронет в основном владельцев мощных и дорогих автомобилей от 160 лошадиных сил, которые преимущественно пользуются спросом в крупных городах.