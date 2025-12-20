Два пособия для россиянок вырастут в начале 2026 — сколько получат женщины

Социальные пособия и выплаты вырастут в 2026 году, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. В том числе и пособие по беременности и единовременная выплата по рождению ребенка.
По словам парламентария, единовременное пособие по рождению ребенка увеличат до 28 773 рублей. Сейчас выплата составляет 26 941 рублей. Индексация пройдет 1 февраля 2026 года.
Кроме того, в следующем году пособие по беременности и родам вырастет до 125 тысяч рублей, рассказал Говырин. При многоплодной беременности размер пособия увеличат до 172 тысяч рублей. Речь идет о минимальном размере пособия, которое рассчитывается по МРОТ, отметил депутат в беседе с РИА «Новости».
Размер пособия по беременности и родам зависит от среднего заработка за два предыдущих года.