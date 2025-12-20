В Госдуме спрогнозировали радикальное снижение ключевой ставки в ближайшем будущем

«Вполне возможно, что ключевая ставка снизится ниже 10%, до 9% к концу следующего года», — цитирует ТАСС Аксакова. Он подчеркнул, что это его личные прогнозы. По его словам, это может произойти, если ЦБ РФ и правительство удержут текущую политику, связанную с денежным предложением на рынке жестким регулированием этого процесса.