В Госдуме спрогнозировали радикальное снижение ключевой ставки в ближайшем будущем

Ключевая ставка в России до конца 2026 года может снизиться до 9%. Обт этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам Аксакова, резкое снижение может пройзойти, если ЦБ РФ и правительство удержат текущую политику.

«Вполне возможно, что ключевая ставка снизится ниже 10%, до 9% к концу следующего года», — цитирует ТАСС Аксакова. Он подчеркнул, что это его личные прогнозы. По его словам, это может произойти, если ЦБ РФ и правительство удержут текущую политику, связанную с денежным предложением на рынке жестким регулированием этого процесса.

В рамках прямой линии, которая прошла 19 декабря, Владимир Путин сообщил, что Центробанк РФ работает в условиях постоянного давления. К концу года инфляция может опуститься ниже 6%, тогда как ключевая ставка остается на уровне 16%. О том, как менялась ключевая ставка в России в последние годы — в материале URA.RU.