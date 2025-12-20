Россиянам рассказали о легальных способах увеличить размер пенсии

«За каждый год периода ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет начисляется 1,8 ИПК, за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет — 3,6 ИПК, за третьим или четвертым ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет — 5,4 ИПК. Соответственно, если осуществлять уход в течение 1,5 лет данные коэффициенты за весь период ухода составят 2,7 ИПК, 5,4 ИПК и 8,1 ИПК соответственно», — сказал Балынин.