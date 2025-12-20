Россиянам рассказали о легальных способах увеличить размер пенсии

Россиянам начисляют дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), которые напрямую влияют на размер выплат, за ряд социально значимых периодов. Подробнее о том, какие жизненные обстоятельства могут повлиять на увеличение пенсии, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«За каждый год периода ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет начисляется 1,8 ИПК, за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет — 3,6 ИПК, за третьим или четвертым ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет — 5,4 ИПК. Соответственно, если осуществлять уход в течение 1,5 лет данные коэффициенты за весь период ухода составят 2,7 ИПК, 5,4 ИПК и 8,1 ИПК соответственно», — сказал Балынин.
Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет в 2025 году 145,69 рубля.
«Если, например, осуществлять уход за четырьмя детьми до достижения каждым 1,5 лет, то можно получить 24,3 ИПК, что в денежном эквиваленте по стоимости ИПК 2025 года составляет 3540,27 рубля ежемесячно», — пояснил экономист.
Балынин добавил, что дополнительные коэффициенты начисляют по следующим основаниям за каждый год:
периода ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, — 1,8 ИПК;
периода прохождения военной службы по призыву — 1,8;
периода пребывания в добровольческом формировании — 1,8;
период участия в специальной военной операции во время прохождения военной службы, в период пребывания в добровольческом формировании — 3,6.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе итоговой-пресс конференции назвал ошибкой снижение льгот для многодетных семей с малым доходом.