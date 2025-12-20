«Серые» зарплаты: в Крыму 13 фирм выплатили налоги за самозанятых

«Только за 9 месяцев 2025 года 13 налогоплательщиков, отобранных в группу риска по подмене трудовых отношений, увеличили налоговые обязательства на 11 млн рублей: по страховым взносам — на 7 млн рублей, по НДФЛ — на 4 млн рублей», — рассказал он.
Наздрачев отметил, что недобросовестные налогоплательщики привлекали к работе крымчан, предоставляя им постоянное рабочее место при условии оформления самозанятости для трудоустройства. И подчеркнул, что для налоговых органов такая «серая» схема очевидна.
«В распоряжении налоговиков достаточно ресурсов, чтобы аналитическим путем выявить налогоплательщиков, находящихся в зоне риска», — указал руководитель крымской налоговой.
По результатам камеральной налоговой проверки двум организациям доначислено 3,7 млн рублей по НДФЛ, отметил он.
Кроме того, по словам Наздрачева, аналогичная работа проводилась и в отношении маркетплейсов.
«По результатам проведенных мероприятий количество сотрудников, в пользу которых произведены социальные выплаты, увеличилось на 790, прирост сумм НДФЛ на 1 октября составил 25,8 млн рублей», — рассказал Роман Наздрачев.
Ранее сообщалось, что налоговые органы Крыма по итогам 2025 года вышли на рекордные показатели, превышающие общероссийский уровень.