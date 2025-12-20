Россиянам рассказали, как снижение ключевой ставки скажется на ипотеке

По словам Шароварниковой, на объемах ипотечного кредитования снижение ключевой ставки сказаться не должно.
Снижение ключевой ставки Банка России до 16% не скажется на объемах ипотечного кредитования, но позволит сохранить условия по льготной ипотеке. Об этом сообщила руководитель отдела кредитования и партнерских программ девелоперской компании Pioneer Ирина Шароварникова, комментируя решение ЦБ об уменьшении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — с 16,5% до 16% годовых.
«Данное снижение ключевой ставки поможет сохранить условия выдачи льготных кредитов. Снижение ключевой ставки поможет банкам адаптироваться в новых условиях и не менять условия выдачи льготных ипотечных программ», — цитирует ТАСС Шароварникову.
По ее словам, решение регулятора принято на фоне замедления текущего роста цен, но при этом ЦБ фиксирует усиление инфляционных ожиданий, что осложняет возвращение инфляции к целевому уровню. На рынок недвижимости, уточнила она, снижение ключевой ставки может повлиять через изменение доходности банковских вкладов. По ее словам, ставки по депозитам начнут опускаться, и часть граждан может перераспределить сбережения из вкладов в покупку квартир, что способно поддержать спрос на жилье и оформление ипотеки.
Решение о снижении ключевой ставки до 16% было принято советом директоров Банка России 19 декабря, когда регулятор рассматривал три варианта: сохранить показатель на уровне 16,5%, уменьшить его на 0,5 или на 1 процентный пункт. В итоге ЦБ вновь ограничился поэтапным снижением на 0,5 процентного пункта, подчеркнув, что ключевая ставка остается главным инструментом влияния на стоимость заимствований для банков, бизнеса и населения.