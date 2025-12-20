Россиянам рассказали, как снижение ключевой ставки скажется на ипотеке

По ее словам, решение регулятора принято на фоне замедления текущего роста цен, но при этом ЦБ фиксирует усиление инфляционных ожиданий, что осложняет возвращение инфляции к целевому уровню. На рынок недвижимости, уточнила она, снижение ключевой ставки может повлиять через изменение доходности банковских вкладов. По ее словам, ставки по депозитам начнут опускаться, и часть граждан может перераспределить сбережения из вкладов в покупку квартир, что способно поддержать спрос на жилье и оформление ипотеки.