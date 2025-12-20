Автопроизводитель из ЕС Volvo подал заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

Два из поданных на регистрацию товарных знака проходят под названием Volvo.
Знаменитая европейская компания по производству автомобилей Volvo подала в России заявки на регистрацию трех товарных знаков. Об этом говорится в документах Роспатента.
«Два из них (товарных знака — прим. URA.RU) — Volvo, а третий — Volvo Penta», — передает ТАСС информацию из документов Роспатента. Ранее аналогичные действия предпринимали и другие иностранные бренды.
Так, японская компания Nikon подала в Роспатент заявки на регистрацию четырех товарных знаков, включая DigitalSight, Coolpix, Nikon Plaza и SnapBridge. Знаки были заявлены по нескольким классам МКТУ и охватывают как фототехнику, так и сопутствующие услуги.