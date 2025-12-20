Автопроизводитель из ЕС Volvo подал заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

Так, японская компания Nikon подала в Роспатент заявки на регистрацию четырех товарных знаков, включая DigitalSight, Coolpix, Nikon Plaza и SnapBridge. Знаки были заявлены по нескольким классам МКТУ и охватывают как фототехнику, так и сопутствующие услуги.