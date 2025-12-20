Жители ХМАО ринулись закрывать сделки с недвижимостью до Нового года

«Все торопятся, в декабре сезон и огромное количество людей. Это как те, кто оттягивал и уже решили, что к Новому году должны закрыть вопрос. Либо те, кто только созрел к какому-то варианту. Это пиковый месяц по продажам. Люди хотят приобрести недвижимость и уже заехать и жить в новом году», — делится эксперт.