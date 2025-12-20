Жители ХМАО ринулись закрывать сделки с недвижимостью до Нового года

Югорчане стараются закрыть сделки с недвижимостью до конца года.
Перед новогодними праздниками в Югре возник сезонный ажиотаж на рынке недвижимости. Жители стараются купить жилье и закрыть сделки, чтобы успеть заехать в новые квартиры до Нового года. Тренды рынка URA.RU обсудило с экспертом «Этажей» в Югре Светланой Глушенковой.
«Все торопятся, в декабре сезон и огромное количество людей. Это как те, кто оттягивал и уже решили, что к Новому году должны закрыть вопрос. Либо те, кто только созрел к какому-то варианту. Это пиковый месяц по продажам. Люди хотят приобрести недвижимость и уже заехать и жить в новом году», — делится эксперт.
Зимой в основном югорчане покупают квартиры. А вот спрос на загородном рынке традиционно ниже. Многие не рискуют приобретать дома из-за заснеженных участков, под которыми могут скрываться дефекты.
«Если рассматривать только загородку, то, конечно, зима — не пиковое время. Оно начинается где-то с мая и заканчивается в августе-сентябре», — добавляет Глушенкова.
Одни из самых популярных квартир на рынке недвижимости ХМАО — однокомнатные. По данным «Авито», в среднем такое жилье продают в регионе примерно за три миллиона рублей. Следом идут двухкомнатные квартиры, трешки и четырехкомнатные объекты.