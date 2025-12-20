Китай стал лидером по товарообороту с Волгоградской областью

Этот результат закономерен: многолетнее партнерство Волгоградской области с китайскими регионами закреплено официальными соглашениями. Волгоград является побратимом трех китайских городов — Цзилиня, Цюйцзина и Чэнду, что создает прочную основу для взаимодействия.
В структуре экспорта преобладает продукция химической промышленности (неорганические и органические соединения); растительные и животные масла и жиры; эфирные масла и косметические средства; готовая продукция из зерна, муки и злаков; шерсть, пряжа, ткани; продукция мукомольно-крупяной промышленности.
Из КНР в область поставляется широкий спектр товаров: различные химические продукты, включая волокна и моющие средства; пластмассы и изделия из них; оборудование и механические устройства; изделия из черных металлов, алюминия, каучука и резины; бумага, керамика, оптические инструменты; сахар, кондитерские изделия и продукты переработки фруктов и овощей.
На территории Волгоградской области успешно работают 25 предприятий с китайским капиталом. Их деятельность охватывает торговлю, агропромышленный комплекс, металлообработку, строительство, производство лакокрасочных материалов и общественное питание. В мае 2025 года волгоградские предприниматели представили свой экспортный потенциал на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Харбине.
Партнерство не ограничивается экономикой. В 2025 году представители законодательных органов Китая приняли участие в Международном форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде. Активно развиваются образовательные связи: сегодня в вузах области обучается 475 граждан КНР, а между учебными заведениями двух стран проходят регулярные встречи.
В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Волгоградскую область в 2025 году посетили делегации китайских журналистов, что способствует укреплению взаимопонимания между народами.