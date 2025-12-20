У челябинцев начали изымать земельные участки из-за сорняков

Суд изъял у собственника заросший участок под Челябинском.
В Челябинской области участились случаи принудительного изъятия земельных участков у собственников, которые допустили их зарастание сорняками. Только в этом году по инициативе надзорного ведомства суды рассмотрели материалы по десяти таким наделам.
«В течение 2025 года Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора направило 7 материалов на изъятие 10 земельных участков общей площадью 51,8 га в Челябинской области. Ранее судами было изъято 26 участков (с учетом материалов прошлых лет) общей площадью 930 га», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Так 17 декабря 2025 года управление Россельхознадзора получило уведомление о том, что Сосновский райсуд удовлетворил иск регионального минсельхоза, подготовленный на основании материалов управления, и принял решение об изъятии у гражданина земельного участка сельскохозяйственного назначения. Еще в 2023 году управление Россельхознадзора установило, что гражданин З. не использует по целевому назначению участок площадью 1,6 га, расположенный вблизи поселка Томинский, в результате чего земля заросла сорняками. Данный участок будет продан с публичных торгов.