У челябинцев начали изымать земельные участки из-за сорняков

Так 17 декабря 2025 года управление Россельхознадзора получило уведомление о том, что Сосновский райсуд удовлетворил иск регионального минсельхоза, подготовленный на основании материалов управления, и принял решение об изъятии у гражданина земельного участка сельскохозяйственного назначения. Еще в 2023 году управление Россельхознадзора установило, что гражданин З. не использует по целевому назначению участок площадью 1,6 га, расположенный вблизи поселка Томинский, в результате чего земля заросла сорняками. Данный участок будет продан с публичных торгов.