ЕБРР предоставил Молдове 150 миллионов евро на модернизацию стратегических дорог

Соглашение об изменении кредитного соглашения подписали в пятницу министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
«Инвестиции позволят модернизировать и расширить трассу M2, которая является кольцевой дорогой Кишинева; реконструировать участок трассы M1 Кишинев-Леушены, обеспечив прямое сообщение с Румынией; внедрить систему управления дорожными активами с современными цифровыми инструментами для мониторинга и обслуживания дорог», — заявил Боля.
Проект поддерживает интеграцию Республики Молдова в сеть TEN-T, устойчивое экономическое развитие и цели в рамках евроинтеграции.
Это финансирование является частью обширной программы реконструкции дорог, финансируемой ЕБРР. На сегодняшний день банк инвестировал 692 млн евро в модернизацию дорожной инфраструктуры Республики Молдова. В целом банк инвестировал почти 2,9 миллиарда евро в 193 проекта, из которых 64% направлены на развитие устойчивой инфраструктуры.