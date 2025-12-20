ЕБРР предоставил Молдове 150 миллионов евро на модернизацию стратегических дорог

Это финансирование является частью обширной программы реконструкции дорог, финансируемой ЕБРР. На сегодняшний день банк инвестировал 692 млн евро в модернизацию дорожной инфраструктуры Республики Молдова. В целом банк инвестировал почти 2,9 миллиарда евро в 193 проекта, из которых 64% направлены на развитие устойчивой инфраструктуры.