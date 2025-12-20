Ричмонд
ЕБРР предоставил Молдове 150 миллионов евро на модернизацию стратегических дорог

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Республике Молдова дополнительно 150 миллионов евро на модернизацию стратегических дорог в рамках Проекта V по восстановлению дорожной инфраструктуры.

Источник: Administrația Națională a Drumurilor

Соглашение об изменении кредитного соглашения подписали в пятницу министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

«Инвестиции позволят модернизировать и расширить трассу M2, которая является кольцевой дорогой Кишинева; реконструировать участок трассы M1 Кишинев-Леушены, обеспечив прямое сообщение с Румынией; внедрить систему управления дорожными активами с современными цифровыми инструментами для мониторинга и обслуживания дорог», — заявил Боля.

Проект поддерживает интеграцию Республики Молдова в сеть TEN-T, устойчивое экономическое развитие и цели в рамках евроинтеграции.

Это финансирование является частью обширной программы реконструкции дорог, финансируемой ЕБРР. На сегодняшний день банк инвестировал 692 млн евро в модернизацию дорожной инфраструктуры Республики Молдова. В целом банк инвестировал почти 2,9 миллиарда евро в 193 проекта, из которых 64% направлены на развитие устойчивой инфраструктуры.