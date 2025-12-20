Ричмонд
В Татарстане планируют запустить пять новых полигонов для переработки ТКО

Сумма ущерба, нанесенного почве предприятиями-нарушителями в 2025 году, превысила пять миллиардов рублей.

Источник: Комсомольская правда

По данным Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, в 2028 году в Татарстане планируется ввести в эксплуатацию как минимум пять новых межмуниципальных полигонов для переработки твердых коммунальных отходов. Они должны заменить действующие полигоны, срок эксплуатации многих из которых истекает в ближайшие годы.

По итогам 2025 года ведомство возбудило более 1,2 тысячи административных дел, а сумма выписанных штрафов за нанесенный почве ущерб превысила пять миллиардов рублей. Крупнейшие нарушения связаны с несанкционированными свалками: ущерб от свалки отходов Нижнекамской ТЭЦ оценили в 2,4 миллиарда рублей, а за сброс строительного мусора в Казани и Заинском районе — более 710 и 741 миллион рублей соответственно. Также сообщается, что 13 из 14 проверенных очистных сооружений, построенных по проекту «Оздоровление Волги», вышли на нормативы по сбросам.