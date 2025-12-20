В Татарстане планируют запустить пять новых полигонов для переработки ТКО

По итогам 2025 года ведомство возбудило более 1,2 тысячи административных дел, а сумма выписанных штрафов за нанесенный почве ущерб превысила пять миллиардов рублей. Крупнейшие нарушения связаны с несанкционированными свалками: ущерб от свалки отходов Нижнекамской ТЭЦ оценили в 2,4 миллиарда рублей, а за сброс строительного мусора в Казани и Заинском районе — более 710 и 741 миллион рублей соответственно. Также сообщается, что 13 из 14 проверенных очистных сооружений, построенных по проекту «Оздоровление Волги», вышли на нормативы по сбросам.