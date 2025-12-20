Минтруда сказало про изменения формата назначения пенсий в Беларуси. Подробности рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко. Информация размещения в телеграм-канале ведомства.
Она отметила, что с 2026 года в стране планируют запустить сервис проактивного назначения пенсий детям-инвалидам и молодым инвалидам.
— Сейчас во взаимодействии с учреждениями здравоохранения (МРЭК) проводится его тестирование, и мы готовимся запустить в работу первый наш проактивный сервис уже в первой половине 2026 года, — уточнила министр труда.
По словам Наталии Павлюченко, на перспективу ведомство ставит амбициозную задачу. Она сообщила, что речь идет про максимальную цифровизацию поддержки по жизненным событиям: семейный капитал, получение статуса многодетной семьи, нуждаемость в оказании государственной поддержки, утрата близкого и так далее.
