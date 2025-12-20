Тарифы на водоотведение в Воронеже вырастут на 22% в 2026 году

Наиболее ощутимо подорожает канализование стоков. Если с 1 июля 2025 года услуга уже выросла в цене на 20,8%, то в 2026 с 1 января цена поднимется еще на 1,7% — до 38,95 рубля за кубометр. А с 1 октября произойдет резкий скачок до 46,79 рубля.