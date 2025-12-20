Тарифы на водоотведение в Воронеже вырастут на 22% в 2026 году

Вслед за июльским ростом цен 2025 года, региональное Министерство тарифного регулирования утвердило новые значения на 2026 год. Согласно решению правления от 19 декабря, тарифы будут повышаться в два этапа, при этом основной удар по кошелькам горожан придется на октябрь. Суммарный рост тарифа на водоотведение в течение 2026 года составит 22%.
Наиболее ощутимо подорожает канализование стоков. Если с 1 июля 2025 года услуга уже выросла в цене на 20,8%, то в 2026 с 1 января цена поднимется еще на 1,7% — до 38,95 рубля за кубометр. А с 1 октября произойдет резкий скачок до 46,79 рубля.
Ситуация с холодной водой выглядит схожим образом. Стоимость кубометра будет меняться так: 1 января произойдет повышение с 35,95 до 36,55 рубля. С 1 октября — увеличение до 40,94 рубля.
Общий годовой рост тарифа на воду составит почти 14%.
Официальным обоснованием удорожания услуг является необходимость финансирования инвестиционных программ «РВК-Воронеж». Основная часть средств закладывается в тариф для модернизации Левобережных очистных сооружений и обновления изношенных сетей.
— Требуются большие вложения в связи с наличием 78,2% изношенных канализационный сетей и 68% — водопроводных, — объяснили в Министерстве.
Кроме того, январская индексация для всех субъектов РФ продиктована федеральным решением о повышении ставки НДС с 20% до 22%.