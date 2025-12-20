Перед Новым годом в Омской области растут цены на говядину и баранину

Накануне новогодних праздников жители Омской области замечают изменения в стоимости мясных продуктов. По данным Омскстата, за первую половину декабря динамика цен оказалась неоднозначной. Кратковременное снижение сменилось новым ростом.
Официальные данные фиксируют следующую картину на середину декабря 2025 года. Средняя цена говядины составляет 636,27 руб./кг. Прирост к прошлому году — +118 руб./кг. Свинина — 362,76 руб./кг (+27,5 руб./кг к прошлому году). Баранина — 698,68 руб./кг (+48,8 руб./кг). Курица (охлаждённая) — 226,5 руб./кг. Прирост к прошлому году — +8,6 руб./кг.
Примечательно, что в начале декабря наблюдалось кратковременное снижение цен на говядину и свинину. Однако уже к середине месяца стоимость этих видов мяса вновь пошла вверх.
Аналитики выделяют несколько факторов, влияющих на удорожание мясной продукции: рост затрат на корма и ветеринарное обслуживание, увеличение стоимости энергоресурсов, логистические издержки, сезонный предпраздничный спрос.
Эксперты предупреждают: в преддверии новогодних праздников стоимость мясных продуктов может продолжить увеличиваться. Поэтому тем, кто планирует праздничные застолья, стоит задуматься о закупках заранее — пока цены не достигли пиковых значений.
Ранее мы публиковали рецепт новогоднего холодца из свиных ножек. А также рассказывали, как запечь гуся в духовке целиком, чтобы он не был жирным.