В Молдове пройдут масштабные проверки страховых компаний

Главная цель — контроль за соблюдением правовых обязательств в сфере внутреннего страхования рисков.
Процедура административного контроля будет проходить в период с 16 декабря 2025 года по 19 мая 2026 года и будет включать страховые дела, обработанные в период с 1 января по 30 сентября 2025 года.
«Проверки будут сосредоточены на соблюдении сроков обработки заявлений и сроков выплаты компенсаций, а также на правильности расчета страховых выплат в случаях дорожно-транспортных происшествий, повлекших телесные повреждения и/или смерть. Еще одно — НКФР проверит, не прибегали ли страховщики к недобросовестной коммерческой практике по отношению к пострадавшим», — уточнили в НКФР.
В Молдове действуют девять страховых компаний, из которых восемь занимались исключительно общим страхованием, а одна была многопрофильной компанией, работающей как в сфере общего страхования, так и в сфере страхования жизни.
В 2025 году за девять месяцев страховые компании заключили договоров на сумму 2,44 миллиарда леев, что всего на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Объем выплаченных компенсаций и возмещений значительно вырос, достигнув 1,05 миллиарда леев, то есть на 16,1% больше.