В Молдове пройдут масштабные проверки страховых компаний

«Проверки будут сосредоточены на соблюдении сроков обработки заявлений и сроков выплаты компенсаций, а также на правильности расчета страховых выплат в случаях дорожно-транспортных происшествий, повлекших телесные повреждения и/или смерть. Еще одно — НКФР проверит, не прибегали ли страховщики к недобросовестной коммерческой практике по отношению к пострадавшим», — уточнили в НКФР.