Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове пройдут масштабные проверки страховых компаний

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Масштабные проверки страховых компаний пройдут в Молдове по указанию Совета директоров Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР).

Источник: Sputnik.md

Главная цель — контроль за соблюдением правовых обязательств в сфере внутреннего страхования рисков.

Процедура административного контроля будет проходить в период с 16 декабря 2025 года по 19 мая 2026 года и будет включать страховые дела, обработанные в период с 1 января по 30 сентября 2025 года.

«Проверки будут сосредоточены на соблюдении сроков обработки заявлений и сроков выплаты компенсаций, а также на правильности расчета страховых выплат в случаях дорожно-транспортных происшествий, повлекших телесные повреждения и/или смерть. Еще одно — НКФР проверит, не прибегали ли страховщики к недобросовестной коммерческой практике по отношению к пострадавшим», — уточнили в НКФР.

В Молдове действуют девять страховых компаний, из которых восемь занимались исключительно общим страхованием, а одна была многопрофильной компанией, работающей как в сфере общего страхования, так и в сфере страхования жизни.

В 2025 году за девять месяцев страховые компании заключили договоров на сумму 2,44 миллиарда леев, что всего на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Объем выплаченных компенсаций и возмещений значительно вырос, достигнув 1,05 миллиарда леев, то есть на 16,1% больше.