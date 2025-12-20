Ричмонд
Узбекистан расширит экспорт фармпродукции на рынок Ирака — подробности

Обсуждаются вопросы регистрации узбекской фармацевтической продукции в Минздраве Ирака, получения соответствующих лицензий, а также виды лекарственных средств, востребованные на иракском рынке.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Глава Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Абдулла Азизов провел переговоры с руководителем иракской фармацевтической компании «MDI Group» Ахмадом Мухаммадом, сообщает ИА «Дунё».

В ходе онлайн-встречи глава узбекистанского агентства рассказал иракским партнерам о возможностях фармацевтической промышленности Узбекистана, деятельности «Tashkent Pharma Park».

«Состоялась презентация фармацевтической отрасли Узбекистана, производства лекарственных средств и медицинских изделий, а также экспортного потенциала страны», — говорится в сообщении агентства.

Далее стороны обсудили вопросы экспорта лекарственных препаратов, произведенных в Узбекистане, на рынок Ирака.

«В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам регистрации узбекской фармацевтической продукции в Министерстве здравоохранения Ирака, получения соответствующих лицензий, а также по видам лекарственных средств, пользующихся высоким спросом на иракском рынке», — отмечается в сообщении.

Кроме того, были рассмотрены логистические вопросы, перечень необходимых документов для данного вида продукции и требования к упаковке.

Малайзийская компания готова организовать совместное производство БАДов в Узбекистане.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в фармацевтической сфере, договорились продолжить рабочие контакты и совместно прорабатывать практические аспекты выхода узбекской фармацевтической продукции на рынок Ирака.