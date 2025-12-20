Узбекистан расширит экспорт фармпродукции на рынок Ирака — подробности

«В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам регистрации узбекской фармацевтической продукции в Министерстве здравоохранения Ирака, получения соответствующих лицензий, а также по видам лекарственных средств, пользующихся высоким спросом на иракском рынке», — отмечается в сообщении.