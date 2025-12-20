Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове с 25 декабря подорожает проезд в общественном транспорте

Новые тарифы будут действовать на всех маршрутах общественного транспорта.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили в администрации Ростова-на-Дону, с 25 декабря 2025 года в донской столице вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Новые расценки будут действовать на всех маршрутах городского общественного транспорта.

Уточняется, что за одну поездку в общественном транспорте транспортной картой нужно будет заплатить 41 рубль, 44 рубля — при оплате банковской картой и 48 рублей — при оплате наличными.

Городские власти при этом сохранили все действующие льготы для социальных категорий. Учащиеся школ и пенсионеры по старости, не имеющие других льгот, продолжат ездить за 20 рублей 50 копеек.

Кроме того, с 1 апреля 2026 года в донском регионе планируют увеличить штрафы за безбилетный проезд. Проект этого документа уже вынесен для общественного обсуждения.