В Ростове с 25 декабря подорожает проезд в общественном транспорте

Как сообщили в администрации Ростова-на-Дону, с 25 декабря 2025 года в донской столице вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Новые расценки будут действовать на всех маршрутах городского общественного транспорта.
Уточняется, что за одну поездку в общественном транспорте транспортной картой нужно будет заплатить 41 рубль, 44 рубля — при оплате банковской картой и 48 рублей — при оплате наличными.
Городские власти при этом сохранили все действующие льготы для социальных категорий. Учащиеся школ и пенсионеры по старости, не имеющие других льгот, продолжат ездить за 20 рублей 50 копеек.
Кроме того, с 1 апреля 2026 года в донском регионе планируют увеличить штрафы за безбилетный проезд. Проект этого документа уже вынесен для общественного обсуждения.