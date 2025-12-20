Узбекистан и Япония первыми в мире построят дата-центр на энергии малого реактора

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Агентство по атомной энергии Узбекистана и японская компания Muroosystems Corporation первыми в мире намерены создать дата-центр, работающий на энергии малого модульного реактора строящейся атомной электростанции в республике. Об этом сообщили в пресс-службе Узатома.
«Агентство Узатом и японская компания Muroosystems Corporation реализуют первый в мире проект дата-центра на энергии, вырабатываемой малыми модульными реакторами (ММР)», — говорится в сообщении.
По данным агентства, проект предусматривает строительство дата-центра с планируемым энергопотреблением 50 МВт, которое будет обеспечиваться за счет электроэнергии, генерируемой ММР.
Такой подход позволяет сформировать стабильный и прогнозируемый спрос на электроэнергию атомной генерации, повышая эффективность использования мощностей АЭС, уточнили в пресс-службе.
«Ключевой особенностью инициативы является интеграция атомной энергетики и цифровой инфраструктуры, что делает проект первым в мире в своем роде и задает новый стандарт для энергоемких ИТ-объектов», — говорится в сообщении.
В Узатоме отметили, что проект открывает возможности для развития устойчивых цифровых решений, повышения надежности энергоснабжения и внедрения инновационных моделей использования атомной энергии.
Реализация инициативы демонстрирует потенциал ММР как эффективного и стабильного источника электроэнергии для высоконагруженных технологических объектов.
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В сентябре прошлого года «Узатом» и «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома») подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В октябре этого года началось сооружение котлована для АЭС, в начале 2026 года «Узатом» планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.
В конце сентября этого года «Росатом» и власти Узбекистана на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в республике. Документ предусматривает заключение контракта на новую конфигурацию АЭС. Стороны договорились, что в состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году.