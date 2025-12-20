Узбекистан и Япония первыми в мире построят дата-центр на энергии малого реактора

В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В сентябре прошлого года «Узатом» и «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома») подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В октябре этого года началось сооружение котлована для АЭС, в начале 2026 года «Узатом» планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.