Краснодарский край заканчивает непростой 2025 год в засухе

Краснодарский край из-за климатических изменений столкнулся с засухой, которая привела к потере урожая. Если в прошлом году аграрии Кубани собрали почти 14 миллионов тонн зерновых, включая 10 миллионов тонн пшеницы, то в этом году, из-за нехватки осадков, урожай сократился на 25−30% и составил 9 миллионов тонн.
Летом 2024 года жители Анапы и Геленджика испытывали дефицит воды, получая её всего 4−6 часов в сутки. Погодные аномалии также вызывают аварии на инфраструктуре. Фермеры обратились за помощью не только к местным властям, но и в федеральное министерство сельского хозяйства. Об этом сообщил заместитель председателя ассоциации «Народный фермер» Константин Юров в беседе с BFM Кубань. «Мы, с рядом наших коллег из ассоциации, кто столкнулся с проблемой невозможности возврата кредитов и которым нужно делать посевную, стараемся находить компромиссы. Обращаемся в федеральное министерство, где-то в ручном режиме прорабатываем с банками, то есть находим какие-то возможности помочь с перекредитованием», — отметил Юров.
В начале месяца аграрии также обсуждали поддержку с губернатором региона Вениамином Кондратьевым на прямой линии. Он сообщил, что более миллиона гектаров пострадало от засухи и что компенсации за затраты на семена станут важной поддержкой для фермеров. В случае возможности планируется также расширить помощь на удобрения и дизельное топливо.
Некоторые эксперты предлагают системные решения проблемы, такие как модернизация инфраструктуры, которая уже позволила повысить урожайность овощей на 25%, одновременно сократив расход воды на 40%. В крае также существует практика искусственного вызова осадков, однако решение о её применении в этом году не было принято.
Общий объём поддержки агропромышленного комплекса региона в этом году составил 15 миллиардов рублей, из которых 388 миллионов направлены в виде субсидий на производство и реализацию зерна для хозяйств, пострадавших от засухи.