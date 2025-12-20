Краснодарский край заканчивает непростой 2025 год в засухе

Летом 2024 года жители Анапы и Геленджика испытывали дефицит воды, получая её всего 4−6 часов в сутки. Погодные аномалии также вызывают аварии на инфраструктуре. Фермеры обратились за помощью не только к местным властям, но и в федеральное министерство сельского хозяйства. Об этом сообщил заместитель председателя ассоциации «Народный фермер» Константин Юров в беседе с BFM Кубань. «Мы, с рядом наших коллег из ассоциации, кто столкнулся с проблемой невозможности возврата кредитов и которым нужно делать посевную, стараемся находить компромиссы. Обращаемся в федеральное министерство, где-то в ручном режиме прорабатываем с банками, то есть находим какие-то возможности помочь с перекредитованием», — отметил Юров.