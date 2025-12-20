В Калининграде назвали самый подорожавший в ноябре непродовольственный товар

В Калининградской области в ноябре по сравнению с октябрём отметили рост индекса потребительских цен по 169 наблюдаемым непродовольственным товарам в размере от 0,01% до 7,39%. Снижение цен в размере от 0,01% до 7,12% зафиксировано по 99 позициям. Такие данные приводит Калининградстат.
На первой строчке списка подорожавших непродовольственных товаров разместились таблетки амброксол, цена которых выросла за месяц на 7,39% (56,61 ₽ за 10 таблеток). На второй позиции оказалось жидкое туалетное мыло, ставшее дороже на 6,74% (123,85 ₽ за 250 мл). На третьем месте находятся шарфы (+6,18%, 985,69 ₽), а на четвёртом — детские трикотажные шапочки (+5,77%, 643,69 ₽). Замыкают пятёрку хлоргексидин (+5,15%, 29,7 ₽ за 100 мл).
Наиболее значительное снижение средней цены зафиксировали на препарат трекрезан (-7,12%, 631,64 ₽ за 10 таблеток). Санитарно-гигиенические маски оказались на второй позиции (-4,21%, 9,08 ₽ за штуку), а на третьей — еврошифер (-4,07%, 5323,41 за кв. м). На четвёртой строчке разместился бинт, ставший дешевле на 3,86% (48,62 ₽ за штуку), а на пятой — стиральные машины, понизившиеся в цене за месяц на 3,8% (35 178,39 ₽).