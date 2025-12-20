Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $700 млрд

Новый рекорд связан с решением штата Делавэр, который отменил решение нижестоящего суда, аннулировавшего присуждение Маску опционов на акции Tesla, стоимость которых теперь составляет $139 млрд. Как подсчитал Forbes, Маску благодаря обжалованию теперь принадлежит $749 млрд.
Всего пять дней назад, 15 декабря, он первым в истории преодолел планку в $600 млрд.
