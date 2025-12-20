Ричмонд
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю в ноябре

Китай закупил у России золото на рекордную сумму, достигшую 961 млн долларов.

Источник: Аргументы и факты

Китай в ноябре закупил у России золото на рекордную за весь период двусторонней торговли сумму, достигшую 961 млн долларов. Об этом свидетельствует анализ данных китайской таможни.

Высокие объёмы поставок сохраняются уже второй месяц подряд: в октябре стоимость импорта российского золота в Китай составила 930 млн долларов. Для сравнения, в аналогичные месяцы прошлого года поставки этого драгоценного металла в КНР отсутствовали, а прежний максимум оценивался в 223 млн долларов.

По итогам 11 месяцев текущего года общий объём импорта российского золота Китаем достиг рекордных 1,9 млрд долларов. Этот показатель почти в девять раз превышает уровень за аналогичный период годом ранее, что указывает на существенный рост двусторонней торговли в данном сегменте.

Ранее цена тройской унции золота в текущем году снова достигла исторического рекорда, превысив отметку 4400 долларов.