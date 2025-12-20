Россия поставила рекордную сумму золота Китаю в ноябре

Высокие объёмы поставок сохраняются уже второй месяц подряд: в октябре стоимость импорта российского золота в Китай составила 930 млн долларов. Для сравнения, в аналогичные месяцы прошлого года поставки этого драгоценного металла в КНР отсутствовали, а прежний максимум оценивался в 223 млн долларов.