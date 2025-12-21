Ричмонд
Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 21 декабря единственный выходной

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 21 декабря, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил курсы валют на 21 декабря, воскресенье. В единственный выходной на этой неделе курс российского рубля, курс доллара и курс евро не поменялись.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на воскресенье, 21 декабря, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9616 белорусского рубля, 1 евро — 3,4685 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6558 белорусского рубля.

В денежном выражении курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались прежними.

Между тем министр сказал, почему белорусы покупают лекарства в России.