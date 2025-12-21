Тепломагистраль ТМ-35 запустили в эксплуатацию в Хабаровске

Отметим, что сегодня основной «точкой роста» жилищного строительства в краевой столице является район «Ореховая сопка». Перспективный объём составляет порядка 900 тысяч квадратных метров недвижимости, что позволит заселить около 50 тысяч человек. ТМ-35 проложена к трём строящимся микрорайонам и будет питать в том числе больницы, школы и детские сады.