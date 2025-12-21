Тепломагистраль ТМ-35 запустили в эксплуатацию в Хабаровске

Губернатор Дмитрий Демешин дал старт работе тепломагистрали № 35 — одному из ключевых инфраструктурных проектов Хабаровска. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», она позволит обеспечить надёжным теплоснабжением жилую застройку в Краснофлотском районе города.
По информации пресс-службы регионального правительства, проект был реализован в рамках федерального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
— Это крайне важный объект, который обеспечит теплом вводимое в эксплуатацию жилье в краевой столице, — заявил Дмитрий Демешин, дав символический старт подаче теплоносителя потребителям.
Отметим, что сегодня основной «точкой роста» жилищного строительства в краевой столице является район «Ореховая сопка». Перспективный объём составляет порядка 900 тысяч квадратных метров недвижимости, что позволит заселить около 50 тысяч человек. ТМ-35 проложена к трём строящимся микрорайонам и будет питать в том числе больницы, школы и детские сады.
Протяжённость тепломагистрали составила 10,3 километра, а её пропускная способность — 250 Гкал/ч. В настоящее время мэрии Хабаровска поручено активизировать взаимодействие с застройщиками по подключению домов к ТМ-35 и отказаться от газовых котельных и других источников тепловой энергии.
При строительстве применялись российские материалы. Например, стальные трубы в ППУ изоляции и оцинкованной оболочке были произведены ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК». При этом большая часть теплотрассы изготовлена на «Хабаровском трубном заводе».
При реализации проекта применялись механизмы государственно-частного партнерства. Концессионером является ООО «Интеллектуальные коммунальные системы — Хабаровск», а концедентом — МинЖКХ Хабаровского края. Общий объём финансирования превысил 2,3 миллиарда рублей.