Пошел с молотка: в Сургуте за 180 млн продают огромный торговый комплекс. Скрин

В Сургуте на продажу выставили крупный торгово-офисный комплекс за 182 млн рублей. Объект площадью более 4,2 тыс. квадратных метров на улице Производственной реализует агентство залогового имущества в рамках государственной процедуры. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.

В Сургуте продают торговый центр.

«Центральное агентство залогового имущества предлагает здание 4243 квадратных метра. Земельный участок 1188 квадратных метров в собственности плюс оборудование», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что реализуемое имущество относится к залоговому и продается по правилам, установленным законодательством РФ. Согласно опубликованной информации, речь идет о семиэтажном здании 2021 года постройки, которое значится как торгово-офисный комплекс «Кэтрин».

Внутри объекта выполнена стандартная отделка, полы покрыты керамической плиткой и ламинатом, установлены стеклопакеты, двери из ПВХ, филенчатые и металлические. В строении проведены все центральные коммуникации. На прилегающем участке организована парковка.

В объявлении также указано, что оценочная стоимость имущества значительно выше текущей цены продажи. Возможна покупка в ипотеку, а также как за наличный, так и за безналичный расчет.

Как сообщало URA.RU, ранее в Нижневартовске торгово-развлекательный центр площадью 5,5 тыс. квадратных метров сначала продавали за 180 млн рублей, а позже цена выросла до 400 млн. До этого в Сургуте на продажу предлагали ТЦ площадью 12 тыс. квадратов за один млрд рублей.

Семиэтажное здание было построено в 2021 гoду.