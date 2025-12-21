Пошел с молотка: в Сургуте за 180 млн продают огромный торговый комплекс. Скрин

Как сообщало URA.RU, ранее в Нижневартовске торгово-развлекательный центр площадью 5,5 тыс. квадратных метров сначала продавали за 180 млн рублей, а позже цена выросла до 400 млн. До этого в Сургуте на продажу предлагали ТЦ площадью 12 тыс. квадратов за один млрд рублей.