Торговый оборот между РФ и Африкой демонстрирует положительную динамику

В документе отмечается положительная динамика взаимной торговли и подчёркивается наличие значительного экономического и коммерческого потенциала для дальнейшего развития сотрудничества. Участники конференции подтвердили стремление к расширению и диверсификации взаимодействия между Россией и странами Африки.