Товарооборот между Россией и африканскими государствами продолжает расти, несмотря на действующие односторонние ограничения. Такой вывод содержится в совместном заявлении, принятом по итогам второй министерской конференции форума партнёрства «Россия — Африка».
В документе отмечается положительная динамика взаимной торговли и подчёркивается наличие значительного экономического и коммерческого потенциала для дальнейшего развития сотрудничества. Участники конференции подтвердили стремление к расширению и диверсификации взаимодействия между Россией и странами Африки.
Отдельное внимание в заявлении уделено созданию благоприятных условий для работы бизнеса. Подчёркивается важность формирования механизмов, которые будут способствовать активному участию российских и африканских компаний в устойчивом партнёрстве, ориентированном на экономический рост и создание новых рабочих мест.
Ранее российский лидер Владимир Путин выступил с заявлением, что Россия активизировала сотрудничество с Африкой в сфере нацбезопасности.