Россия поставила Китаю рекордный объем золота в ноябре на $961 млн

Такие крупные поставки идут уже второй месяц подряд: в октябре Китай закупил золото на 930 миллионов долларов. Подчеркивается, что за 11 месяцев 2025 года общий экспорт российского золота в Китай вырос до рекордных 1,9 миллиарда долларов.