Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия поставила Китаю рекордный объем золота в ноябре на $961 млн

Экспорт российского золота в КНР за 11 месяцев 2025 года достиг рекордных $1,9 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Россия в ноябре текущего года поставила Китаю золото на максимальную за всю историю двусторонней торговли сумму — 961 миллион долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Такие крупные поставки идут уже второй месяц подряд: в октябре Китай закупил золото на 930 миллионов долларов. Подчеркивается, что за 11 месяцев 2025 года общий экспорт российского золота в Китай вырос до рекордных 1,9 миллиарда долларов.

Если говорить о 2024 году, то в октябре-ноябре тогда экспорт золота в Китай отсутствовал полностью, а максимальная стоимость поставок за год составила всего 223 миллиона долларов.

Ранее президент России Владимир Путин оценил экономические отношения с Китаем, подчеркнув, что годовой оборот между странами составляет около 240−250 миллиардов долларов. Глава государства также охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как своего надежного друга и союзника России.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше