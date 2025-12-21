Россия поставила Китаю рекордный объем золота в ноябре на $961 млн

Россия в ноябре текущего года поставила Китаю золото на максимальную за всю историю двусторонней торговли сумму — 961 миллион долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.
Такие крупные поставки идут уже второй месяц подряд: в октябре Китай закупил золото на 930 миллионов долларов. Подчеркивается, что за 11 месяцев 2025 года общий экспорт российского золота в Китай вырос до рекордных 1,9 миллиарда долларов.
Если говорить о 2024 году, то в октябре-ноябре тогда экспорт золота в Китай отсутствовал полностью, а максимальная стоимость поставок за год составила всего 223 миллиона долларов.
Ранее президент России Владимир Путин оценил экономические отношения с Китаем, подчеркнув, что годовой оборот между странами составляет около 240−250 миллиардов долларов. Глава государства также охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как своего надежного друга и союзника России.