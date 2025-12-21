Делегация России в G20 назвала заморозку российских активов воровством

Российская делегация на встрече шерп G20 в Вашингтоне подняла вопрос о заморозке российских активов на Западе. Об этом в интервью РИА Новости рассказала шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
По её словам, замораживание активов России можно рассматривать как «воровство чистой воды». В ходе встречи представители России акцентировали внимание на этом вопросе перед коллегами из других стран.
Встреча шерп стран «Группы двадцати» прошла 15−16 декабря в рамках американского председательства. Саммит лидеров G20, по плану, США намерены провести в декабре 2026 года в Майами.
Ранее сообщалось, что Германия и Европейская комиссия не сумели добиться согласия Брюсселя на использование замороженных российских активов для финансирования Украины на саммите ЕС.