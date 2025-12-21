Тройной коэффициент при оплате воды ввели для части собственников

Если в документе о невозможности установки счетчика отсутствует — коэффициент применяется автоматически, и он действует до тех пор, пока прибор не будет установлен. После установки и ввода счетчика в эксплуатацию оплата за воду будет происходить по фактическому потреблению, что делает оплату более справедливой.