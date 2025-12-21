Тройной коэффициент при оплате воды ввели для части собственников

Согласно нововведениям, владельцы жилья без приборов учета и без официальных подтверждений о невозможности их установки теперь должны будут оплачивать воду по значительно увеличенной ставке, сообщает ИА DEITA.RU.
Если ранее при отсутствии счетчика применялся повышающий коэффициент 1,5, то с декабря этот показатель был увеличен до трех, что существенно увеличивает размер ежемесячных платежей, пишет «Парламентская газета».
Данная мера предпринята для того, чтобы стимулировать граждан быстрее устанавливать индивидуальные приборы учета. Власти рассчитывают, что наличие счетчика поможет потребителям более рационально расходовать воду и снизить свои расходы, поскольку оплата будет производиться исходя из фактического потребления.
Установка таких счетчиков — обязанность собственников помещений, за исключением случаев, когда технически невозможно установить прибор. Подтверждение невозможности должно быть оформлено официальным актом управляющей организации или ресурсоснабжающей компании.
Если в документе о невозможности установки счетчика отсутствует — коэффициент применяется автоматически, и он действует до тех пор, пока прибор не будет установлен. После установки и ввода счетчика в эксплуатацию оплата за воду будет происходить по фактическому потреблению, что делает оплату более справедливой.