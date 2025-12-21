Российский рынок взрослых товаров столкнулся с двойным вызовом

Параллельно с ростом цен рынок столкнулся с сокращением числа торговых точек. По оценке сети, за последний год в России закрылось около 20% онлайн- и офлайн-магазинов в этой категории. Ключевой причиной называют переток покупателей на крупные маркетплейсы. Однако вместе с легальными продавцами там активно представлен контрафакт. Как предупреждают в «Розовом кролике», товары, стоящие на 30−50% дешевле среднерыночной цены, часто не имеют сертификатов, могут быть изготовлены из токсичных материалов и представлять риск для здоровья.