Российский рынок взрослых товаров столкнулся с двойным вызовом

Продавцы товаров для взрослых все чаще переходят на маркетплейсы.
Рынок товаров для взрослых в России переживает двойной кризис: цены выросли на треть, а число магазинов сократилось на пятую часть. Основные причины — рост стоимости импорта и массовый уход покупателей на маркетплейсы, где процветает опасный контрафакт. Такие данные приводит одна из крупных розничных сетей.
По информации представителей экосистемы «Розовый кролик», за последние три года средняя стоимость товаров категории «18+» в стране увеличилась на 28−34%. Основной причиной подорожания стал рост затрат на импорт, который формирует до 70% ассортимента. На это повлияло ослабление рубля в 2023—2024 годах, удорожание логистики и новые требования к сертификации, передает «Постньюс».
Параллельно с ростом цен рынок столкнулся с сокращением числа торговых точек. По оценке сети, за последний год в России закрылось около 20% онлайн- и офлайн-магазинов в этой категории. Ключевой причиной называют переток покупателей на крупные маркетплейсы. Однако вместе с легальными продавцами там активно представлен контрафакт. Как предупреждают в «Розовом кролике», товары, стоящие на 30−50% дешевле среднерыночной цены, часто не имеют сертификатов, могут быть изготовлены из токсичных материалов и представлять риск для здоровья.
Таким образом, отрасль сталкивается с двумя вызовами: покупатели вынуждены платить больше за легальную продукцию из-за экономических факторов, но при этом массово уходят на цифровые площадки, где выше риски столкнуться с некачественными и опасными подделками.