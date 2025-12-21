История утильсбора в России: какие правила вводили и как меняли ставки за 13 лет

В 2025 году произошла масштабная реформа в этой сфере — с 1 декабря вступил в силу обновленный порядок расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Кроме того, с 1 января 2026 года размер утилизационного сбора в стране будет увеличен на 20% для автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил. Конкретный размер надбавки будет зависеть от возраста транспортного средства, вида таможенного оформления, рабочего объема двигателя и его категории. За десятилетие утильсбор стал значимым фискальным инструментом, ставки которого неоднократно пересматривались. Об истории утилизационного сбора в России — в материале URA.RU.