История утильсбора в России: какие правила вводили и как меняли ставки за 13 лет

Аналог утилизационного сбора был введен в России в 2009 году.
В России утилизационный сбор на автомобили действует с 2012 года, когда страна присоединилась к Всемирной торговой организации (ВТО). На первоначальном этапе обязанность по его уплате возлагалась исключительно на импортеров при ввозе транспортных средств. Отечественные автопроизводители освобождались от платежа при условии, что они берут на себя обязательства по экологически безопасной переработке вышедших из эксплуатации машин. Введение утильсбора преследовало цель компенсировать снижение импортных пошлин, обусловленное требованиями ВТО, а также защитить внутренний рынок от массового ввоза подержанных иностранных автомобилей, не соответствующих экологическим стандартам.
В 2025 году произошла масштабная реформа в этой сфере — с 1 декабря вступил в силу обновленный порядок расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Кроме того, с 1 января 2026 года размер утилизационного сбора в стране будет увеличен на 20% для автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил. Конкретный размер надбавки будет зависеть от возраста транспортного средства, вида таможенного оформления, рабочего объема двигателя и его категории. За десятилетие утильсбор стал значимым фискальным инструментом, ставки которого неоднократно пересматривались. Об истории утилизационного сбора в России — в материале URA.RU.
Когда ввели утильсбор в стране и зачем он нужен.
Первый механизм, схожий с утилизационным сбором, появился в России в 2009 году одновременно с утверждением федеральной программы по утилизации автомобилей. В рамках этой программы владельцы старых легковых машин могли передать их на переработку, заплатив дилеру фиксированный платеж в размере трех тысяч рублей. В обмен автовладельцу выдавался сертификат, предоставлявший скидку 50 тысяч рублей при покупке нового автомобиля, произведенного на территории России. Программа действовала в 2010—2011 годах и была возобновлена в модифицированном виде в 2014 году.
4 апреля 2012 года в Тольятти (Самарская область), во время визита на «АвтоВАЗ», президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации в автомобильной промышленности. В ходе обсуждения он поддержал предложение представителя международной экологической организации Greenpeace Ивана Бокова о необходимости закрепления ответственности производителя за утилизацию отходов. Подчеркивалось, что такой подход позволит России защититься от резкого увеличения импорта подержанных иностранных автомобилей, не соответствующих современным экологическим стандартам. Ожидалось, что рост ввоза подобных машин может произойти в связи с присоединением России к Всемирной торговой организации (ВТО), одним из условий которого являлось снижение импортных пошлин. По итогам заседания в Тольятти Путин поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину проработать механизм введения утилизационного сбора.
3 августа 2012 года российский лидер подписал поправки в закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года, а также изменения в Бюджетный кодекс РФ. 30 августа того же года правительство утвердило порядок взимания утилизационного сбора и установило его размер.
Принцип работы утильсбора и ставки.
Изначально обязанность по уплате утилизационного сбора распространялась только на импортеров легковых и грузовых автомобилей иностранного производства — как юридических, так и физических лиц. Российские производители, а также предприятия из государств Таможенного союза (Казахстана и Белоруссии) были освобождены от этого платежа при условии, что они берут на себя обязательства по экологически безопасной переработке выпущенных ими автомобилей по истечении срока их службы.
Базовая ставка утилизационного сбора была установлена в размере 20 тысяч рублей для легковых автомобилей и 150 тысяч рублей для грузовых. Эти значения длительное время не пересматривались. Конечная сумма платежа определяется с учетом возраста транспортного средства и объема двигателя. Так, в 2012 году для нового легкового автомобиля с двигателем объемом 2,5 литра ставка с учетом коэффициентов составляла 51,2 тысяч рублей, а для подержанного автомобиля старше трех лет — 322,4 тысяч рублей.
Правительство РФ 26 декабря 2013 года утвердило новое постановление, определяющее размеры утилизационного сбора с учетом обновленных норм. В целом базовые ставки остались без изменений и не индексировались по большинству позиций до 2016 года.
Законом от 29 декабря 2015 года, которым были внесены поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», утилизационный сбор был распространен также на прицепы. Для них установили базовую ставку в размере 150 тысяч рублей.
В 2016 году размер утилизационного сбора был увеличен на 65%, в 2018 году — в среднем на 15%. При этом по отдельным категориям техники рост достигал 90%.
Правительство 25 ноября 2019 года опубликовало постановление, предусматривающее перерасчет утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. В соответствии с документом, размер сбора для легковых автомобилей с объемом двигателя до одного литра увеличили на 46,1%; с двигателем объемом один-два литра — на 112,4%; с двигателем от 3,5 литра и выше — на 145%; для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн — на 18,6%. Отдельно подчеркивалось, что для физических лиц размеры ставок утилизационного сбора не менялся.
В редакции норм 2020 года сумма утилизационного сбора с учетом коэффициентов для нового легкового автомобиля с объемом двигателя 2,5 литра составляла 126 тысяч рублей, для подержанного автомобиля — 480 тысяч рублей. От уплаты утилизационного сбора освобождались:
Личные автомобили физических лиц, участвующих в государственной программе добровольного переселения в Россию соотечественников, а также транспорт беженцев и вынужденных переселенцев;Автомобили дипломатических представительств;Ретроавтомобили;Ряд видов техники, включенных в специальный перечень для ввоза в Калининградскую область, где число сервисных центров для обслуживания промышленных и сельскохозяйственных машин российского производства ограничено.
1 октября 2024 года правительство провело очередную крупную индексацию. В зависимости от категории коэффициенты были повышены на 70−85%. Это стало самым значительным одноразовым увеличением за весь период действия данного сбора.
С момента введения утильсбора в 2012 году и по 2024 год включительно в бюджет страны суммарно поступило ориентировочно четыре-пять триллиона рублей. Лишь за последние два года объем этих поступлений составил почти 1,76 трлн рублей (659 млрд и 1,1 трлн рублей соответственно).
Опыт стран Запада в сфере утильсбора.
В США высокий уровень автомобилизации привел к тому, что уже к 1960‑м годам там сложилась развитая система утилизации транспортных средств. В настоящее время переработке подвергается порядка 70−90% массы списанных автомобилей, и данный сектор рассматривается как прибыльный бизнес. По оценкам, американские предприятия по утилизации ежегодно возвращают в хозяйственный оборот около 14 млн тонн стали, значительные объемы ртути, нефтепродуктов и других материалов. При этом ни автовладельцы, ни автопроизводители в США не несут прямых расходов, связанных с переработкой машин.
В европейских странах и ряде других государств, где уровень автомобилизации исторически был ниже, чем в Штатах, и где долгое время не существовало отлаженной системы переработки старых автомобилей, для формирования такой отрасли потребовались дополнительные инвестиции. Под давлением экологических организаций власти европейских стран приняли решение повысить долю утилизируемых компонентов до 95%.
Норвегия одной из первых начала внедрять подобные механизмы. Еще в 1978 году там был введен специальный залог на переработку автомобилей. Его размер составлял около 300 евро, сумма уплачивалась первым владельцем автомобиля и возвращалась последнему владельцу при сдаче машины в утилизацию.
В 2000 году утилизационный сбор на автомобили был введен на уровне Европейского союза. Он оплачивался при покупке первым владельцем, его величина зависела от конкретной страны и в среднем составляла около 100 евро. С 2005 года аналогичный механизм действует в Японии, где размер сбора находится в диапазоне от 70 до 180 долларов.