Что ждет утильсбор в будущем: повышение ставок и новые льготы

С 1 января 2026 года в России на 20% будет увеличен размер утилизационного сбора для автомобилей, мощность которых превышает 160 лошадиных сил. Конкретная величина платежа будет зависеть от возраста транспортного средства, категории, объема двигателя, а также типа таможенного оформления.

С 2030 года максимальный размер утильсбора на автомобили в России превысит 10 млн рублей.

Также планируется поэтапное повышение утилизационного сбора на транспортные средства до уровня 85% к 2030 году. Ожидается, что эта мера будет способствовать развитию выпуска автомобилей отечественного производства и усилению сотрудничества с зарубежными партнерами. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Кроме того, депутаты фракции ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты утилизационного сбора при ввозе личных автомобилей для ветеранов боевых действий, граждан с инвалидностью I группы, а также многодетных семей. Что еще ждет утильсбор в будущем — в материале URA.RU.

В ЛДПР предложили отменить утильсбор для ряда россиян.

Группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты утилизационного сбора при ввозе личных автомобилей для ветеранов боевых действий, инвалидов I группы, а также членов многодетных семей. Льгота будет распространяться исключительно на один автомобиль для каждого из указанных льготополучателей. Инициатива направлена в правительство РФ для получения заключения.

Документ предполагает корректировку сразу двух федеральных законов — «Об отходах производства и потребления» и «О ветеранах». С 1 декабря 2025 года при расчете размера утилизационного сбора учитываются не только объем двигателя, но также его мощность и экологический класс транспортного средства.

Максимальный размер утильсбора превысит 10 млн рублей к 2030 году.

С 2030 года предельный размер утилизационного сбора на автомобили в России превысит 10 млн рублей. Такие параметры заложены в проекте постановления правительства, подготовленном Минпромторгом. Согласно предлагаемой методике, ставка в 10,081 млн рублей будет распространяться на легковые автомобили старше трех лет с объемом двигателя свыше 3,5 литров и мощностью более 500 лошадиных сил. В действующей системе размер утильсбора зависит от года выпуска транспортного средства и объема двигателя, однако новые подходы предполагают существенное увеличение платежей.

В частности, уже с 1 ноября утилизационный сбор для нового кроссовера Geely Monjaro составит 952 тысячи рублей, с 1 января 2026 года вырастет до 1,142 млн рублей, а к 2030 году достигнет 1,673 млн рублей. Это превышает действующие ставки для физических лиц в 280−492 раза.

Для популярного электромобиля Zeekr 001 рост окажется еще более значительным: размер сбора достигнет 2,166 млн рублей (увеличение в 637 раз), затем 3,079 млн рублей (в 905 раз) и 4,508 млн рублей (в 1325 раз) в обозначенные периоды. Вводимые тарифы существенно усиливают финансовую нагрузку на владельцев высокомощных и технологически современных автомобилей.

До 2030 года в РФ будут ежегодно индексировать утильсбор на 10−20%

В течение пяти лет в стране поэтапно увеличат утилизационный сбор за транспортные средства до 85%. Это поможет развить производство отечественных автомобилей и привлекать больше иностранных партнеров, сообщил Денис Мантуров. По его словам, корректировка утильсбора и другие меры господдержки позволили начать выпуск машин в более высоком ценовом сегменте. Среди примеров — локализация сборки гибридов Voyah в Липецкой области и кроссоверов Exeed в Подмосковье.

Он отметил, что в РФ уже не раз говорили о том, что у властей нет цели «закрыть» рынок, чтобы отечественные производители жили в условиях отсутствия конкуренции. Подобное затормозит их собственное развитие. Однако властям важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт. Это нормальная мировая практика.

