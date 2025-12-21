Что ждет утильсбор в будущем: повышение ставок и новые льготы

Также планируется поэтапное повышение утилизационного сбора на транспортные средства до уровня 85% к 2030 году. Ожидается, что эта мера будет способствовать развитию выпуска автомобилей отечественного производства и усилению сотрудничества с зарубежными партнерами. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Кроме того, депутаты фракции ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты утилизационного сбора при ввозе личных автомобилей для ветеранов боевых действий, граждан с инвалидностью I группы, а также многодетных семей. Что еще ждет утильсбор в будущем — в материале URA.RU.