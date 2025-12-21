Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как изменятся цены на квартиры в Екатеринбурге в 2026 году

В 2026 году цены на жилье в Екатеринбурге вырастут, особенно на рынке новостроек. Прогноз по просьбе URA.RU озвучила Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана» — компании, специализирующейся на операциях с недвижимостью.

Понижения цен на квартиры ждать не стоит.

В 2026 году цены на жилье в Екатеринбурге вырастут, особенно на рынке новостроек. Прогноз по просьбе URA.RU озвучила Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана» — компании, специализирующейся на операциях с недвижимостью.

«На рынке новостроек Екатеринбурга стоимость предложения в 2026 году увеличится на 10−12% — выше инфляции и сильнее, чем в 2025-м (+8%). Такую динамику связываем с ожидаемым ростом спроса на фоне снижения ключевой ставки (особенно во второй половине года) и с сокращением числа доступных квартир, так как новых проектов в течение последних полутора лет выходило заметно меньше, чем раньше», — объяснила Бобровская.

На вторичном рынке эксперты ждут более скромных темпов роста цен. По их прогнозам, это будет +8…10% за год. В 2025 году «квадрат» вторички подорожал на 7%, отметили специалисты.