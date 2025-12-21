Как изменятся цены на квартиры в Екатеринбурге в 2026 году

«На рынке новостроек Екатеринбурга стоимость предложения в 2026 году увеличится на 10−12% — выше инфляции и сильнее, чем в 2025-м (+8%). Такую динамику связываем с ожидаемым ростом спроса на фоне снижения ключевой ставки (особенно во второй половине года) и с сокращением числа доступных квартир, так как новых проектов в течение последних полутора лет выходило заметно меньше, чем раньше», — объяснила Бобровская.