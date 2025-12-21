Посол РФ: Испания сокращает импорт СПГ из России в ущерб себе

По его данным, начиная с января текущего года королевство значительно снизило объемы закупок российского СПГ. За 11 месяцев было приобретено около 36 тыс. ГВт-ч, что почти на половину меньше показателей за аналогичный период 2024 года. В результате Россия опустилась на третье место среди поставщиков газа в Испанию, а ее доля сократилась с более чем 21% до примерно 10,6%. Такая динамика, по оценке дипломата, обусловлена прежде всего политическими факторами.