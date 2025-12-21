Посол РФ: Испания сокращает импорт СПГ из России в ущерб себе

Испания под влиянием политики Евросоюза сокращает закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), поступаясь собственными экономическими интересами. Об этом сообщил посол России в Мадриде Юрий Клименко.
По его данным, начиная с января текущего года королевство значительно снизило объемы закупок российского СПГ. За 11 месяцев было приобретено около 36 тыс. ГВт-ч, что почти на половину меньше показателей за аналогичный период 2024 года. В результате Россия опустилась на третье место среди поставщиков газа в Испанию, а ее доля сократилась с более чем 21% до примерно 10,6%. Такая динамика, по оценке дипломата, обусловлена прежде всего политическими факторами.
Одновременно Испания активно наращивает импорт СПГ из альтернативных источников, следуя курсу Брюсселя на полный отказ от российских энергоносителей к концу 2027 года. Поставки из США за январь-ноябрь выросли почти вдвое, из Нигерии — почти на пятую часть, а из Анголы увеличились в разы.
При этом, как отметил Клименко, российский газ остается более конкурентоспособным по цене, тогда как испанские потребители сегодня платят за топливо значительно больше, чем несколько лет назад, что свидетельствует о приоритете политических решений над коммерческой выгодой.
Ранее сообщалось, что Европа установила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ). В октябре потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,6 млрд кубометров.