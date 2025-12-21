Массовое закрытие аптек может произойти в России в 2026 году

Эти нововведения могут привести к цепочке негативных последствий: от банкротств предприятий до дефицита медикаментов и повышения цен на препараты, сообщает ИА DEITA.RU.
Особенно уязвимыми оказываются небольшие аптеки, работающие зачастую с минимальной прибылью и неспособные выдержать резкое увеличение налогового бремени. Налоговая донастройка, закрепленная в поправках к Налоговому кодексу, уже с 1 января 2026 года вводит серьезные изменения.
Одним из ключевых событий станет снижение лимита доходов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) — раньше он составлял 60 миллионов рублей, позволяя предпринимателям не платить НДС, теперь он сокращается до 20 миллионов. В то же время ставка НДС повышается с 20% до 22%.
Такие изменения автоматически означают, что многие малые аптеки, ранее пользовавшиеся льготными режимами, лишатся права на льготный режим и станут обязательными плательщиками НДС. Для этого им потребуется вести более сложный бухгалтерский учет, нанимать специалистов или платить за услуги бухгалтерских компаний, а также выполнять дополнительные налоговые обязательства перед государством.
Общественные организации, в частности «СоюзФарма», объединяющая около четырех тысяч аптек в разных регионах страны, предупреждают, что большинство небольших аптечных точек уже не смогут справиться с новым налоговым грузом.
Представители отрасли обращают внимание, что многие предприниматели уже рассматривают закрытие своих аптек как единственный способ сохранить бизнес и избежать кризиса, особенно если не будет внедрена специальная «аптечная» налоговая схема, ориентированная на малый и средний бизнес, пишет портал PNZ.
Если такая тенденция массового закрытия действительно начнется, особенно в небольших городах и сельской местности, это может привести к серьезным проблемам для населения. В таких населенных пунктах аптеки зачастую являются единственным источником медикаментов, и их исчезновение грозит дефицитом базовых препаратов.
В результате покупателям придется ехать в более крупные города, что достаточно дорого и затруднительно для пожилых и маломобильных людей. Эксперты также опасаются также, что сокращение количества аптек на рынке даст возможность фармацевтическим компаниям и ритейлерам контролировать цены на лекарства.
При меньшем числе точек продаж конкуренция снизится, и регулирующая роль рынка ослабнет, что, по мнению экономистов, в конечном итоге не будет способствовать снижению стоимости медикаментов и может привести к росту цен.