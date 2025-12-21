Массовое закрытие аптек может произойти в России в 2026 году

Одним из ключевых событий станет снижение лимита доходов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) — раньше он составлял 60 миллионов рублей, позволяя предпринимателям не платить НДС, теперь он сокращается до 20 миллионов. В то же время ставка НДС повышается с 20% до 22%.