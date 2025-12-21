Ричмонд
Проезд в волгоградских электричках подорожает с 1 января

Экономически обоснованный тариф в пределах одной 10-километровой зоны определен в сумме 60,46 рубля.

Источник: Приволжская железная дорога

На портале правовых актов опубликовали накануне приказ главы комитета тарифного регулирования Волгоградской области Светланы Гореловой. Документом определены тарифы для компании «Волгоградтранспригород».

За 10 пассажиро-километров жителям региона придется отныне платить 26,1 рубля. За одну поездку в пригородном поезде вне зависимости от расстояния — 52,2 рубля.

Действие последнего ограничивается остановками:

Гумрак в направлении Волгоград-1 — Петров Вал;

Пост № 16 (станция Максима Горького) в направлении Волгоград-1 — Морозовская;

Верхняя судоверфь в направлении Волгоград-1 — Котельниково;

Южная в направлении Волгоград-1 — Южная;

Тракторная пассажирская в направлении Волгоград-1 — Тракторная пассажирская;

Волжский в направлении Волгоград-1 — Волжский;

Аэропорт в направлении Волгоград-1 — Аэропорт.

Ранее сообщалось, что новогодние дополнительные поезда пустят из Волгограда и других городов Поволжья.