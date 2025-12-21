Россиянам раскрыли справедливую стоимость красной икры: почему деликатес не может стоить дёшево

Период с 2015 по 2018 год, по оценке главы ВАРПЭ, окончательно исказил восприятие рынка. Браконьерская икра, поставляемая по «серым схемам» и часто низкого качества, была примерно на четверть дешевле легальной. Эти «левые» цены, как пояснил Зверев, въелись в общественное сознание как некий эталон. Налаживание контроля над отраслью и резкий уход от незаконных поставок привели к возвращению цен на объективный уровень.