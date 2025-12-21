Россиянам раскрыли справедливую стоимость красной икры: почему деликатес не может стоить дёшево

Средняя стоимость красной икры в розничных сетях России в ноябре составила 9365 рублей за килограмм. Эта цифра, по данным Росстата, близка к минимальным значениям с декабря прошлого года. Структуру цены и причины её формирования в интервью РИА Новости раскрыл президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
По его словам, отпускная цена лососевой икры у добытчиков в среднем колеблется от 5500 до 7000 рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы. К этой сумме добавляются расходы на фасовку, транспортировку и как минимум 20% торговой наценки, которую закладывает розничная сеть. Именно эти составляющие формируют итоговый ценник на полке.
Зверев заявил, что сейчас происходит возвращение к справедливой цене на продукт, которая учитывает реальные производственные издержки и необходимость сохранения популяции. Он напомнил, что в начале 2000-х годов из-за масштабного браконьерского промысла и отсутствия контроля над товарными потоками цены были искусственно занижены.
Период с 2015 по 2018 год, по оценке главы ВАРПЭ, окончательно исказил восприятие рынка. Браконьерская икра, поставляемая по «серым схемам» и часто низкого качества, была примерно на четверть дешевле легальной. Эти «левые» цены, как пояснил Зверев, въелись в общественное сознание как некий эталон. Налаживание контроля над отраслью и резкий уход от незаконных поставок привели к возвращению цен на объективный уровень.
Прежде доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко предупредила, что покупка красной икры у непроверенных продавцов может стать опасной, так как велик риск купить фальсификат.