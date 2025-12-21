Hyundai зарегистрировал в России 36 товарных знаков

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, ушедший из России в 2022-м, с ноября по декабрь текущего года зарегистрировал в стране 36 товарных знаков.
В числе зарегистрированных такие товарные знаки, как, например, Aerotown, Atos, Genesis, Mocran, Porter и Staria.
В Роспатент заявки на регистрацию поступили в период с июля по сентябрь прошлого года. Большинство товарных знаков регистрируется по классам № 12 и № 35 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), что предполагает, в том числе, различные виды автомобилей и запчастей к ним. Срок действия товарных знаков составляет 10 лет с момента подачи заявки.
По мнению автоэксперта и бывшего президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, несмотря на регистрацию товарных знаков, Hyundai еще не скоро вернется на рынок РФ в связи с действующими антироссийскими санкциями.