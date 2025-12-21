Hyundai зарегистрировал в России 36 товарных знаков

В Роспатент заявки на регистрацию поступили в период с июля по сентябрь прошлого года. Большинство товарных знаков регистрируется по классам № 12 и № 35 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), что предполагает, в том числе, различные виды автомобилей и запчастей к ним. Срок действия товарных знаков составляет 10 лет с момента подачи заявки.