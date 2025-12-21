Правительство решило, что будет с предпринимателями в Беларуси уже к 2030 году

Государственная программа по развитию предпринимательства на 2026 — 2030 годы утверждена в Беларуси, сообщил телеграм-канал правительства.
Соответствующее постановление Совмина определило госпрограмму «Устойчивое предпринимательство» на 2026−2030 годы. Главной целью документа обозначены создание в Беларуси благоприятных условий работы предпринимателей, а также динамичное развитие малого и среднего бизнеса.
При этом в документе сказано, что программа на пятилетку, главным образом будет направлена на решение двух основных задач к 2030 году — стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства и создание комфортного бизнес-климата.
На госпрограмму развития предпринимательства в Беларуси в сумме выделяется на пятилетку 64,191 миллиарда белорусских рублей. В том числе из республиканского бюджета на эти цели выделят 70,3 миллиона рублей, из местных бюджетов — 91,7 миллиона рублей, из собственных средств банков — 64,029 миллиарда рублей.
